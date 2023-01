Caso Cannes, Schifani: “Revocata la partecipazione della Sicilia”

Lo stop arriva dopo il no del presidente della Regione e l'apertura di un'inchiesta

1' DI LETTURA

Dopo l’intervento del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’apertura di un’inchiesta giudiziaria, l’assessorato al Turismo ha revocato la partecipazione della Regione al Festival internazionale del cinema di Cannes, per il quale erano stati stanziati 3,7milioni di euro. Nella felpata comunicazione, il presidente Schifani dà notizia di aver ricevuto la revoca da parte dell’assessore regionale al Turismo, Francesco Scarpinato. In realtà, quando la notizia è diventata pubblica, Schifani ha avuto un gelido confronto con l’assessore, annunciandogli l’idea del disimpegno della Sicilia dall’iniziativa.

La richiesta di revoca in autotutela

Non sono trascorse neppure 12 ore ed è arrivata la capitolazione dell’assessorato al Turismo. Ieri lo stesso Schifani, con una nota indirizzata all’assessore regionale e al dirigente generale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, aveva chiesto di adottare la revoca in autotutela di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità in capo alla Regione Siciliana.

Schifani: “Ho chiesto l’annullamento”

“Dopo avere ricevuto il parere dell’avvocatura – ha detto Schifani – ho chiesto l’annullamento. Il danno di immagine c’è stato, voglio che gli italiani sappiano che in Sicilia esiste un controllo istituzionale che vigila e interviene, così come è accaduto per la vicenda del cartello delle compagnie aeree per i voli in Sicilia. Ci stiamo battendo affinché un terzo vettore possa venire in Sicilia con un conseguente ribasso dei prezzi”.

“Quei soldi li avrei spesi per portare avanti il brand Sicilia”

Tornando alla vicenda della mostra di Cannes: “A chi saranno destinati quei soldi? Purtroppo sono stati persi e andavano utilizzati entro l’anno, quello che mi spiace è che questi interventi siano arrivati il 30 dicembre, senza una concertazione di giunta. Io li avrei spesi per portare avanti il brand Sicilia nel mondo”. LEGGI: Milioni a Cannes, terremoto politico: le dure accuse di Schifani