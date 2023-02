Caso Cospito, manifestazione a Palermo: “Fuori Alfredo dal 41bis”

Solidarietà per l'anarchico detenuto al 41-bis nel carcere di Opera e in sciopero della fame da oltre 100 giorni

1' DI LETTURA

PALERMO – Continuano le manifestazioni nelle strade italiane degli anarchici a sostegno di Alfredo Cospito, che dal carcere milanese di Opera, va avanti con lo sciopero della fame in segno di protesta contro il 41-bis. Non solo a Roma e Milano, dunque. Anche a Palermo, in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, una trentina di manifestanti sono scesi in strada in segno di solidarietà per Cospito e hanno srotolato striscioni con su scritto “Fuori Alfredo dal 41bis, stragista è lo Stato” e “41bis tortura di Stato”.