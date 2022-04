Cassano: “Favorite Padova e Reggiana? Vadano a giocare a Palermo!”

Il commento dell'ex calciatore barese

L’ex calciatore Antonio Cassano, durante la trasmissione “BoboTV” in onda su Twitch, ha parlato dei playoff di Serie C che vedono il Palermo classificato come migliore terza al primo turno nazionale. Proprio in merito ai rosanero, l’ex Milan e Inter, tra le altre, ha commentato insieme a Vieri, Adani e Ventola: “Padova e Reggiana favorite? Dirlo così è facile – risponde Cassano a Ventola -, ma vadano a giocare a Palermo, o a Catanzaro! Su quattro piedi è facile dire così, ma vai a giocare in questi stadi”.