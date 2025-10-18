Cassazione: no alla confisca dei beni di Dell’Utri, respinto il ricorso

Rigettata la richiesta della procura generale

PALERMO – E’ definitivo il rigetto della richiesta di sorveglianza speciale e della confisca dei beni chiesti dalla Procura di Palermo nei confronti dell’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura generale.

La vicenda nasce con la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Dell’Utri, e patrimoniale a carico della moglie e dei tre figli avanzata dai pm del capoluogo siciliano. Il Tribunale aveva rigettato le istanze. Da qui il ricorso in appello delle Procure, distrettuale e generale, di Palermo. Il primo era stato rigettato, il secondo dichiarato inammissibile.

Il ricorso

La Procura generale ha presentato ricorso alla Suprema Corte che però le ha dato torto. Dell’Utri, che ha scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, nel procedimento è stato difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio Padovani. I familiari dell’ex manager di Publitalia invece sono stati assistiti dall’avvocato Francesco Bertorotta.