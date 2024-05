L'annegamento potrebbe essere stato causato da un malore o una congestione

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) – Tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, un 15enne è annegato nella piscina privata di un condominio.

Il giovanissimo era in compagnia di alcuni amici, con i quali stava festeggiando un compleanno. Il gruppo stava facendo il bagno in piscina quando il 15enne non è più riemerso dall’acqua.

Gli amici l’hanno riportato a galla e adagiato a bordo piscina, gli sarebbe stato praticato inutilmente il massaggio cardiaco.

L’annegamento potrebbe essere stato causato da un malore o una congestione.

Alla piscina pare che si accedesse con un biglietto. Sono in corso verifiche dei carabinieri circa la regolarità nella gestione della struttura.