Oroscopo del giorno: sabato 1 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’1 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’1 giugno

♈ Ariete

Hai tanta voglia di fare, ma nessuno sembra capire il tuo entusiasmo. Tranquillo, sei solo più avanti di tutti, come al solito. Continua a correre, magari prima o poi qualcuno ti seguirà. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Unni c’è troppu focu, u pani nun crisci bonu.” Puru si ti pari di esseri sulu, avanti, u munnu ti capirà un jornu.

♉ Toro

Tutto quello che tocchi diventa oro. Peccato che il tuo portafoglio non lo sappia ancora. Oggi è il giorno giusto per chiedere un aumento, o almeno per cercare di trovare il coraggio di farlo. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Si ‘nciavuru e biddizzi facissiru fureddi, Sicilia fussi ‘na giungla.” Sfrutta sta bedda energia, chi sa chiàppi u munnu!

♊ Gemelli

Hai così tante idee che nemmeno tu riesci a starci dietro. Rilassati, oggi è il giorno perfetto per fare una lista, anche se la dimenticherai subito dopo. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Tira a campa’ cu sapi e cu nun sapi.” Megghiu fari e sbagghiari chi stari firmu.

♋ Cancro

Sei in perfetto equilibrio emotivo, tanto che quasi non sembri tu. Goditi questa pace finché dura, prima che qualche parente decida di rovinarti la giornata. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu cchiù nni mitti e cchiù nni truovi.” Tieniti stretti i tuoi cari, a prova di scocciatori.

♌ Leone

Non dormi abbastanza, e si vede. Forse è ora di prendere una pausa e dedicarti al tuo benessere. Se proprio devi ruggire, fallo nel sonno. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu suli nasci pi tutti, ma quannu cali lu iornu è finutu.” Ripòsati, chiù ricaricatu, chiù forti.

♍ Vergine

Oggi potresti essere meno pragmatico del solito, ma più incline a fare nuove amicizie. Perfetto, giusto in tempo per creare nuovi legami inutili. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “A canuscenza è un’arma chiù forti di na spata.” Apri i dialoghi e fatti nuovi amici, almeno finché non diventano noiosi.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’1 giugno 2024

♎ Bilancia

Sei in modalità bilancio, ma senza i sensi di colpa inutili. Buona fortuna nel cercare di essere obiettivo sulla tua dieta, intanto ordina una pizza. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi disprezza compra.” Esamina tutto, ma ricorda che ogni tanto uno sfiziu ci voli.

♏ Scorpione

Devi fare delle concessioni oggi, ma non ti preoccupare, non lo rimpiangerai. Forse. Alla fine, un piccolo compromesso potrebbe rendere la tua giornata meno infernale. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “A pacenzia è amara, ma li soi frutti su’ duci.” Fai na concessione e vedi comu va, nun si sa mai.

♐ Sagittario

Sii te stesso, anche se questo significa essere un po’ caotico. Non cercare di impressionare nessuno, non funzionerà comunque. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu è malu ppi li spini, è malu puru ppi li riti.” Fatti accattari ppi chiddu ca si’, non ti stancari.

♑ Capricorno

Prenditi del tempo per rilassarti e dimenticare il passato. Buone notizie sono in arrivo, basta che tu riesca a staccarti dal lavoro per un momento. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu travagghiu è travagghiu, lu riposu è riposu.” Prenditi na pausa e godi d’u bonu ca veni.

♒ Acquario

Controlla le tue emozioni e assicurati di non sembrare troppo distaccato. Anche i robot hanno bisogno di amore. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Amaru cu unn’avi amuri.” Stai attentu a no fari spaventu cu troppu friddu.

♓ Pesci

Sei in un periodo di cambiamenti, e sta a te decidere come affrontarli. Fai un respiro profondo e lanciati. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Acqua ca nun camina, nun fa pocu.” Affronta li sfidi, taliannu avanti cu curaggiu.

Classifica di sabato 1 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Toro

2 – Capricorno

3 – Pesci

4 – Ariete

5 – Cancro

6 – Vergine

7 – Bilancia

8 – Sagittario

9 – Acquario

10 – Leone

11 – Gemelli

12 – Scorpione

