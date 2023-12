Casteldaccia, convegno su “Le eccellenze dell’enogastronomia siciliana”

L’incontro si svolgerà alle Cantine Duca di Salaparuta

CASTELDACCIA (PALERMO) – Qual è il ruolo delle aziende enogastronomiche nello sviluppo di un territorio e quanto e come incide il loro operato nella promozione territoriale? Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati martedì 12 dicembre a Casteldaccia, nel Palermitano, nel corso del convegno dedicato a “Le eccellenze dell’enogastronomia siciliana” organizzato dal Comune di Casteldaccia in collaborazione con Regione siciliana, Confindustria Sicilia, Camera di Commercio Palermo ed Enna, Gal Metropoli Est, Gac Golfo di Termini Imerese. L’incontro si svolgerà, a partire dalle 10, alle Cantine Duca di Salaparuta (via Nazionale SS 113, Casteldaccia, Palermo).

Politici ed imprenditori si daranno appuntamento per capire quali siano le prospettive di sviluppo possibile e in che modo le aziende locali possano supportarle, in un distretto che durante il ‘900 siciliano ha ospitato la maggior vocazione pastaia dell’Isola, ripresa e sviluppata dal pastificio artigianale Donna Itriya, in cui si trova una delle più importanti e storiche cantine della Sicilia occidentale, la Duca di Salaparuta nata nel 1824, in cui il pescato ha un’importanza storica ed economica che lo lega strettamente allo sviluppo del territorio e fornisce materia prima di qualità ad una delle più importanti aziende siciliane di lavorazione e trasformazione del pesce, la Blu Ocean.

Al termine della mattinata di confronto, lo chef Nino Ferreri del ristorante Limu, una stella Michelin a Bagheria, curerà una degustazione con i prodotti Donna Itriya e L’angolo di Porticello, accompagnati da vini Duca di Salaparuta.