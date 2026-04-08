Castellammare del Golfo, Gino Cecchettin incontra gli studenti

Iniziativa su rispetto e prevenzione della violenza

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Lunedì 20 aprile, alle 16, presso la palestra comunale ‘Mimmo Bonanno’ di Castellammare del Golfo (Trapani), le studentesse e gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Giuseppe Pitrè’ incontreranno Gino Cecchettin, padre di Giulia, studentessa universitaria vittima di un femminicidio nel novembre 2023.

Gino Cecchettin, autore del libro ‘Cara Giulia’, si confronterà con i ragazzi sui temi del rispetto, delle relazioni sane e del contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la lettura in impegno concreto, offrendo alle nuove generazioni uno spazio di riflessione condivisa.

L’evento è organizzato dall’Istituto ‘Giuseppe Pitrè’, in collaborazione con la Libreria Modus Vivendi, nell’ambito del progetto ‘Generazione Zeta’, promosso dalla cooperativa sociale Terraferma. “Con il progetto Generazione Zeta vogliamo creare spazi di ascolto e confronto per i giovani – sottolinea Antonina Grillo, coordinatrice del progetto -. La presenza di Gino Cecchettin rappresenta un’opportunità importante per stimolare riflessioni profonde e contribuire alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione della violenza”.

“Come amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore educativo di iniziative come questa -afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto. – È fondamentale coinvolgere i giovani in percorsi di consapevolezza e responsabilità, promuovendo una cultura del rispetto che parta proprio dalle nuove generazioni e si radichi nella comunità”.

Il progetto Generazione Zeta è realizzato grazie a una rete di partner istituzionali e territoriali composta da Asp di Trapani, Comune di Castellammare del Golfo, L’Informazione di Castellammare del Golfo, Associazione Euro, L’associazione Innovazione sociale e territoriale, l’Istituto comprensivo ‘F.Vivona’ di Calatafimi e l’Itet ‘Girolamo Caruso’ di Alcamo.

Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr, ‘Generazione Zeta’ punta a promuovere percorsi educativi e di sensibilizzazione rivolti ai giovani sui temi dell’inclusione, della cittadinanza attiva e del benessere relazionale.