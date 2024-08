Castelli (Scn): Schifani finanzia il Trapani calcio legato al figlio

La nota del presidente di Sud chiama nord: chiedo un chiarimento al leader di FI Tajani

ROMA – “A nome di Sud chiama Nord chiedo ufficialmente ad Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, di intervenire sul caso che riguarda il governatore della Sicilia Renato Schifani, espressione degli azzurri nell’Isola, che ieri all’Assemblea Regionale Siciliana ha fatto approvare un emendamento che stanzia 300mila euro a favore di una Srl: il Trapani Calcio”.

Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord in una nota. Al netto dell’ambiguità di finanziarie una Srl, leggiamo sul sito ufficiale del Trapani Calcio che il figlio di Renato Schifani è il “General Counsel” della società. Ha dunque un ruolo ufficiale tanto da esser inserito nell’organigramma societario. Ma siamo arrivati davvero a questo punto? Norme “ad personam” a favore del figlio del governatore della Sicilia? Davanti al silenzio di Schifani, sollecitato ieri in aula da Cateno De Luca e Ismaele La Vardera, chiediamo a Tajani di intervenire immediatamente. Il parlamento siciliano non può trasformarsi in un generatore di marchette con soldi pubblici. L’ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini onesti”.