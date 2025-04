Castelvetrano, bimbo di sei anni cade in un pozzo: salvato

L'intervento dei Vigili del fuoco

PALERMO – Paura a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove un bambino di sei anni è accidentalmente caduto in una cisterna vuota. L’incidente è avvenuto nell’edificio di via Garibaldi dove abita la nonna del piccolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa cinque metri, precipitando all’interno.

Intervento rapido dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. I pompieri si sono calati nella cisterna e sono riusciti a recuperare il bambino, che fortunatamente sta bene.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118 per accertarsi delle condizioni del piccolo.

CONTINUA A LEGGERE LIVESICILIA TRAPANI