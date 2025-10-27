Castelvetrano, estorsione ad un impiegato: denunciato 43enne

L'ha minacciato mostrando una pistola poi risultata a salve ma modificata

CASTELVETRANO (TRAPANI) – I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato un 43enne per un’estorsione ai danni di un dipendente di un distributore di carburanti.

L’impiegato ha riferito ai carabinieri che un uomo, a bordo di un furgone, l’ha intimato di consegnargli 100 euro, al suo rifiuto, aveva sollevato la maglietta mostrando il calcio di una pistola costringendolo a consegnargli il denaro per poi allontanarsi. La vittima riferiva inoltre che la stessa persona nella precedente mattinata aveva fatto il pieno al suo furgone, andando via senza pagare.

I carabinieri, allertati dall’impiegato del distributore di benzina, sono arrivati sul posto e subito dopo faceva lo stesso l’uomo segnalato come il presunto autore della minaccia, per questo, pur opponendo resistenza, è stato sottoposto a controllo. All’interno del furgone è stata rinvenuta una pistola a salve modificata tramite l’asportazione del tappo rosso.

Il 43enne e stato quindi deferito per i reati di, insolvenza fraudolenta, porto di armi od oggetti atti ad offendere, estorsione, resistenza e guida in stato di ebbrezza.