Castelvetrano, il sindaco Alfano: “Qui diciamo no alla mafia”

Stamattina la cerimonia di disvelamento della teca che contiene la "Quarto Savona 15", i resti dell'auto di scorta saltata in aria nella strage di Capaci del 1992.

CASTELVETRANO – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Castelvetrano, nel Trapanese. L’elicottero della Polizia è atterrato nell’elisuperficie dell’ospedale cittadino e Piantedosi sta raggiungendo ora il Sistema delle piazze. Il rappresentante del governo Meloni parteciperà stamattina alla cerimonia di disvelamento della teca che contiene la “Quarto Savona 15“, i resti dell’auto di scorta saltata in aria nella strage di Capaci del 1992.

Con Piantedosi a Castelvetrano è arrivato anche il prefetto Francesco Messina che guida la divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Ad accogliere Piantedosi il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. “Abbiamo bisogno dello Stato, noi siamo con lo Stato. Oggi siamo davanti a questa teca che è simbolo del disprezzo umano e questo deve far prenderci coscienza che quanti hanno favorito e aiutato i mafiosi sono anche loro responsabili di tutto questo“, ha detto Alfano.

Le parole del sindaco Enzo Alfano

“In questa piazza ci sono persone che hanno detto platealmente no alla mafia, ancora prima che venisse arrestato il boss Matteo Messina Denaro. La loro testimonianza deve servirci da stimolo affinché ognuno di noi continui a fare la nostra parte”, ha continuato il primo cittadino Enzo Alfano davanti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In piazza tra i testimoni presenti c’è Giuseppe Cimarosa, figlio del dichiarante Lorenzo e parente del boss Matteo Messina Denaro. Cimarosa ha avuto parole di disprezzo per il mafioso.

L’intervento della vedova Montinaro

“Lo abbiamo arrestato. Lo Stato c’è e vince sempre”. Lo ha detto Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio morto nella strage di Capaci nel 1992, davanti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Sistema delle piazze di Castelvetrano.

“Si vuole fare passare il criminale come romantico e, invece, dovete sapere che è un criminale – ha aggiunto – Ricordiamo che la lotta alla mafia è iniziata da tanto tempo e molti poliziotti hanno fatto il loro dovere, facendo giuramento ma non come quello che fanno i mafiosi”.

Poi l’appello ai giovani: “Voi siete il nostro presente – ha detto Montinaro – i ragazzi devono sapere chi sono stati questi personaggi. Si deve vergognare chi dice che Matteo Messina Denaro era una persona brava: io e i miei figli siamo felici di avere avuto un marito e un genitore come Antonio”.