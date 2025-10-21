Castelvetrano, lite al distributore di benzina degenera in tentato omicidio

Denunciato un 22enne, individuato grazie alle telecamere di sicurezza

CASTELVETRANO – Una lite al distributore di benzina degenera nel tentato omicidio di un 30enne a Castelvetrano, nel Trapanese. Arrestato dai carabinieri un giovane 22 anni. I militari sono intervenuti al termine di una lite nata per futili motivi in cui il giovane ha colpito con una bottiglia di vetro rotta la vittima che è stata raggiunta al colle e in altre parti del corpo.

L’aggredito è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano dove ha subito un intervento chirurgico ed è stato dimesso il giorno dopo. I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 22enne è stato denunciato in stato di libertà.