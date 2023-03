Rolex, Franck Muller, Omega: il lusso di Messina Denaro

Sono stati sequestrati al capomafia e a una delle sorelle

PALERMO – La passione per gli orologi di lusso accomuna Matteo Messina Denaro alla sorella Bice. Il padrino, il giorno dell’arresto, portava al polso un Franck Muller Geneve Color Dreams. Il modello base vale circa 12 mila euro, ma certi modelli raggiungo i 30 mila. Gli è stato sequestrato.

Stessa sorte è toccata ai pezzi pregiati trovati a casa di Bice, a Castelvetrano. Custodiva tre Rolex Oyster Datejust, uno in metallo e due con corona in oro, e un Rolex Gmt Master che costano dagli otto ai quattordici mila euro. Le è stato tolto anche un Omega Seamestaer da seimila euro.

I prezzi sono suscettibili di variazioni, basta un piccolo dettaglio esclusivo nel quadrante o nella ghiera per fare schizzare la quotazione. La collezione di orologi è la spia di un tenore di vita elevato.

Bice è una delle quattro sorelle del latitante. Le altre sono Rosalia (arrestata nei giorni scorsi), Patrizia (detenuta per mafia) e Giovanna. I mariti sono entrati a pieno nella famiglia, sia di sangue che mafiosa. Rosalia ha sposato Filippo Guttadauro (arrestato e detenuto all’ergastolo bianco), Vincenzo Panicola (condannato per mafia) e Rosario Allefera (condannato per mafia e deceduto tre anni fa mentre era detenuto).

Il marito di Bice è Gaspare Como, ufficialmente faceva il commerciante di abbigliamnto, ma in realtà era diventato il capo del mandamento mafioso. In primo grado è stato condannato a 25 anni di carcere.

Di soldi in casa Messina Denaro ne giravano parecchi. La ricostruzione del patrimonio è ancora in corso. I pizzini trovati negli immobili dei Messina Denaro aiuteranno i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e i carabinieri del Ros nella mappatura. Gli orologi sono una spia del lusso di Messina Denaro.