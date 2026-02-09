Castelvetrano, morì in ospedale dopo 2 interventi: 12 medici a processo

La decisione del giudice monocratico

MARSALA – Con la deposizione di uno dei quattro fratelli della vittima, è stato avviato, davanti il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesca Maniscalchi, un processo che per omicidio colposo in concorso vede imputati dodici medici dell’ospedale di Castelvetrano (Trapani) in servizio, all’epoca dei fatti, nei reparti di medicina e chirurgia.

Morì in ospedale, i nomi degli indagati

Imputati sono Antonino Lo Sciuto, Angelo Maria Patti, Amedeo Musiari Brunone, Carmelo De Bilio, Giuseppe Gioia, Gaetano Furgiuele, Antonio Tavormina, Paola Acquaro, Alessandro Traficante, Alberto Allotta, Domenico Vitale e Maurizio Di Piazza.

Vittima del presunto caso di “malasanità” è stato Francesco Carbonello, insegnante di Salemi (Trapani), deceduto all’età di 54 anni il 19 giugno 2019. Ad assistere i familiari sono gli avvocati Francesco Salvo e Marco Romanelli. Il 29 maggio 2019, l’insegnante venne ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Castelvetrano per un attacco di colite acuta.

Ma dopo oltre dieci giorni di ricovero le sue condizioni non accennavano a migliorare. Per questo, fu trasferito nel reparto di chirurgia dello stesso nosocomio, dove venne sottoposto a due interventi chirurgici. Ma dopo il secondo intervento vi fu il decesso. E i familiari sporsero una denuncia-querela contro ignoti da cui è scaturito il procedimento penale.

La Procura di Marsala dispose l’autopsia, dalla quale sarebbero emerse presunte responsabilità a carico dei medici per i quali è stato disposto il processo.