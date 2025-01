Castiglione (Fi): “Subito lo stato di calamità per il comparto agrumi”

"I produttori agrumicoli prevedono un calo del 30% della produzione"

CATANIA – “La Sicilia produce i 2/3 degli agrumi messi in commercio sul territorio nazionale. Per questo l’attuale crisi del settore agrumicolo, pilastro dell’economia agricola isolana, è una questione di rilievo nazionale prima che regionale”. Così in una nota il deputato di Forza Italia e membro della Commissione Agricoltura Giuseppe Castiglione.

“Oggi per mezzo della mia interrogazione al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – spiega Castiglione – ho dato voce ai produttori agrumicoli che da tempo hanno lanciato un allarme prevedendo un calo del 30% della produzione di agrumi e una stima di 200 mila tonnellate in meno rispetto al 2023, con una conseguente riduzione del 40% del reddito degli agricoltori”.

“La scarsità dell’offerta, peraltro, ha determinato anche una maggiorazione dei prezzi al consumo, senza tuttavia tradursi in un beneficio per i produttori; mentre la riduzione delle superfici coltivate sta causando anche un progressivo degrado del territorio che rischia la desertificazione”.

Per Castiglione “è necessario e urgente dichiarare lo ‘stato di calamità’ e liberare subito le risorse stanziate per danni atmosferici e catastrofali; riattivare la moratoria sui mutui 2025, sbloccare i contributi Agea per i costi delle assicurazioni da danni atmosferici per gli anni 2023 e 2024 e intervenire sulla ristrutturazione e riconversione degli impianti”.

“Inoltre è improcrastinabile – aggiunge Castiglione – il finanziamento di un Piano agrumicolo nazionale atto a preservare il grande patrimonio agrumicolo siciliano, che deve continuare a rappresentare l’eccellenza che è sempre stato; questo non può prescindere da seri investimenti sulla ricerca, al fine di selezionare varietà di agrumi più resistenti alla siccità”.