Catania, 3 anni e 9 mesi a Campagna: “Scandalo Sanità”, prima condanna

Col rito del patteggiamento

CATANIA – Tre anni e nove mesi. La prima condanna nell’indagine sullo “scandalo Sanità” è arrivata ieri col rito del patteggiamento a carico del dentista Ezio Campagna. A darne notizia è, questa mattina, il quotidiano La Sicilia. La posizione di Campagna era sta già stralciata al tempo della richiesta di rinvio a giudizio degli altri indagati.

Le accuse rivolte al professionista sono quelle di corruzione e turbativa d’asta e si incastrano in una lunga serie di intercettazioni che sono state l’asse portante dell’inchiesta condotta dai carabinieri su disposizione della Procura di Catania. Secondo l’accusa, Campagna – assieme ad Aldo Missale, Direttore amministrativo dell’Ordine dei medici – avrebbe messo in piedi un vero e proprio circuito di raccomandazioni per favorire il segnalato di turno all’interno di progetti sanitari della Regione.

La richiesta di patteggiamento è stata accolta dal gup Ottavio Grasso su parere favorevole del pm Alessandra Tasciotti.