 Catania, 72enne con armi da guerra e mezzo chilo di cocaina
Catania, 72enne sorpresa con armi da guerra e mezzo chilo di cocaina

La donna ha gettato dal balcone un'arma e la droga
POLIZIA
di
CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato a Catania una donna di 72 anni, per detenzione di arma da guerra e di arma clandestina. E per detenzione di mezzo chilo di cocaina. Il gip ha convalidato l’arresto ordinando la custodia in carcere.

L’indagata prima di aprire la porta di casa, ai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile, ha buttato dal balcone un borsone con una pistola semiautomatica con matricola abrasa con proiettili e la droga. In casa sono stati trovati un fucile mitragliatore AK47 completo di caricatore e 20 proiettili. 

