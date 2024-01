Catania, addio al giornalista Beppe Castro: notizia che lascia increduli

Fondatore della testata ItaSportPress

CATANIA – Direttore sino all’ultimo. Cronista anche lontano dalla sua Catania e dalla sua Aci Castello. Si è spento a 59 anni il collega Beppe Castro fondatore e responsabile di ItaSportPress. Ed è nell’intercalare della sera che scatta il passaparola che sancisce lo strazio che diventa sostanza della notizia: “E’ morto Beppe Castro”.

Un brutto male se l’è portato via. Con lui anche la vulcanica empatia con la quale ti accoglieva. Da qualche tempo si era trasferito in provincia di Trento e, manco a dirlo, anche lì aveva subito provveduto a dare il via ad una nuova testata.

Nessuno di noi ha potuto salutarlo. Ma in un tale rimpianto c’è pure il segno di un cammino, di un’impronta sulla nostra sabbia umana, che ci lascia impresso nella nostra memoria la sua passione ed il frutto del suo lavoro.

In queste ore, giunge il cordoglio di tanti che è il brivido di un affetto sincero. E sono in tanti a scrivere e a ricordarlo perché diventa impossibile capacitarsi di questa improvvisa assenza.

Un finale amaro e pieno di dolore. Del quale è difficile farsene una ragione.

Addio Beppe.