Deve rispondere di lesioni personali

CATANIA – Un 19enne che aveva aggredito un medico del pronto soccorso del Policlinico San Marco di Catania è stato arrestato dalla polizia.

Dopo aver ricevuto le cure mediche il giovane è stato dimesso, ma non avrebbe gradito la decisione del medico e si è scagliato contro di lui colpendolo con un pugno al volto. Agenti delle Volanti della questura lo hanno trovato in un altro padiglione dell’ospedale e lo hanno fermato.

Il 19enne, che si è giustificato dicendo che era ubriaco, è stato arrestato per lesioni personali a personale sanitario.