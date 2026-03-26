 Catania, medico del pronto soccorso aggredito con un pugno
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Catania, aggredisce un medico con un pugno al volto: arrestato

policlinico di catania
Deve rispondere di lesioni personali
AL POLICLINICO
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1 min di lettura

CATANIA – Un 19enne che aveva aggredito un medico del pronto soccorso del Policlinico San Marco di Catania è stato arrestato dalla polizia.

Dopo aver ricevuto le cure mediche il giovane è stato dimesso, ma non avrebbe gradito la decisione del medico e si è scagliato contro di lui colpendolo con un pugno al volto. Agenti delle Volanti della questura lo hanno trovato in un altro padiglione dell’ospedale e lo hanno fermato.

Il 19enne, che si è giustificato dicendo che era ubriaco, è stato arrestato per lesioni personali a personale sanitario.

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