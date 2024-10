Aggressione ai vigili urbani: in carcere Giuseppe e Lucio Lombardo

La decisione sulla scorta delle denunce per presunti atti persecutori ed estorsione

CATANIA – Finiti in carcere i fratelli Giuseppe Domenico e Lucio Lombardo, autori dell’aggressione ai danni di due vigili urbani e del ristoratore e referente provinciale dell’associazione di categoria Mio Italia, Roberto Tudisco, avvenuta il 10 ottobre scorso in via Addamo (GUARDA IL VIDEO).

La decisione del gip

Lo ha deciso – si legge su La Sicilia – il gip Luca Lorenzetti sulla scorta delle tante denunce presentate nel corso degli ultimi due anni dai gestori del ristorante “Bell’Antonio” in merito a presunti atti persecutori ed estorsione.

In attesa del processo

Nella seduta per la convalida dell’arresto, erano stati decisi i domiciliari di domiciliari per il primo dei due fratello e l’obbligo di dimora per il secondo in attesa del processo per direttissima. Il questore aveva inoltre emesso il Daspo urbano di tre anni per entrambi.

I Lombardo sono rispettivamente marito e cognato della titolare del “Nuovo Baretto” di via Manzoni.