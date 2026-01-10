Catania, Antonio Presti operato al cuore: la sua lettera al Policlinico

Il Fondatore Fiumara d'arte dopo l'intervento chirurgico

CATANIA -È un riconoscimento alla professionalità e alla competenza della sanità pubblica quello che fa Antonio Presti, mecenate e fondatore di Fiumara d’Arte, dopo avere affrontato un intervento delicato.

Tutto ha avuto inizio a dicembre, quando Presti è sottoposto a un intervento cardiochirurgico a cuore aperto al Policlinico G. Rodolico- San Marco di Catania. Un percorso difficile approdato oggi alla fase di riabilitazione.

“Nel silenzio delle sale operatorie e nella vigilanza costante dei giorni successivi – racconta Presti – ho percepito non solo la precisione del gesto medico, ma una forma di cura che è anche etica, presenza, rispetto. Avete custodito il mio cuore nel senso più pieno del termine”.

A intervenire è stata l’équipe medica diretta da Salvatore Lentini, direttore dell’unità operativa complessa di cardiochirurgia. “Il vostro lavoro – aggiunge Presti – è un’opera invisibile ma essenziale, che tiene insieme la fragilità dell’essere umano e la forza della speranza. La cura ricevuta si trasforma in forza ulteriore per continuare a immaginare e costruire bellezza come atto di responsabilità civile”.

Presti ora annuncia di voler proseguire il cammino di Fiumara d’Arte, definita “opera viva e collettiva”, in cui l’arte dialoga con il paesaggio per restituire al territorio una visione di eternità possibile.