Catania, armi e droga in casa: un arresto

L'uomo è stato scoperto nel corso di una perquisizione

CATANIA – Un uomo di 47 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato poiché colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma da sparo clandestina e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La perquisizione

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecito spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso in generale, si è appreso che all’interno di una determinata abitazione potevano essere state occultate delle armi da fuoco e delle sostanze stupefacenti.

Per tale ragione, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania ha effettuato una perquisizione presso detto locale, ubicato in questa via La Marmora, che era nella esclusiva disponibilità dell’uomo.

La pistola e la droga

Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, in quel luogo, sono stati rinvenuti una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa munita di caricatore rifornito con 15 cartucce e sei involucri in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 500 grammi.

L’arma e il relativo munizionamento, con l’ausilio di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, sono stati messi in sicurezza e sottoposti a sequestro. Anche la sostanza stupefacente ritrovata è stata debitamente repertata e sequestrata.

L’arresto

Per quanto sopra, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza. Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare la provenienza della pistola e il suo eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.