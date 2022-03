Catania, Asp: nuovi servizi ed esami nell’ambulatorio di oculistica

Al Pta di Gravina di Catania si potranno effettuare test specialistici.

GRAVINA DI CATANIA – Cresce a Gravina di Catania l’offerta sanitaria dell’ambulatorio di Oculistica del locale Presidio territoriale di assistenza (Pta) con l’attivazione del servizio di fluorangiografia, un esame di alta specializzazione grazie al quale è possibile diagnosticare le patologie vascolari dell’occhio, fra le quali la retinopatia, la degenerazione maculare, le occlusioni vascolari. Lo rende noto l’Asp di Catania, che ha aperto anche un ambulatorio oculistico pediatrico. L’accesso al servizio avviene tramite prenotazione al Centro unico di prenotazione (Cup) al numero 800.954414. “Grazie alla competenza dei nostri specialisti e agli investimenti adottati – spiega il direttore sanitario dell’azienda sanitaria, Antonino Rapisarda – stiamo modificando il volto dell’assistenza territoriale con l’obiettivo di garantire anche sul territorio prestazioni sempre più in linea con le aspettative di salute dei cittadini. In questo senso l’ambulatorio di Oculistica di Gravina di Catania rappresenta un modello da replicare sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto assistenziale”. Dall’inizio dell’anno l’ambulatorio ha attivato numerosi servizi di diagnostica strumentale, con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, fra i quali: argon laser per i laser retinici; ecografia bulbare; tomografia computerizzata; pachimetria; perimetria computerizzata, con ambulatorio del glaucoma; tonometria; topografia corneale; valutazione film lacrimale e suoi annessi; yag laser per le cataratte secondarie e le iridotomia per attacchi di glaucoma acuto. (ANSA).