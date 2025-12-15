Catania, assalto armato a un supermercato: ma la cassaforte resiste

Indagini in corso dei carabinieri

CATANIA – Quattro banditi armati di pistola hanno assalito, poco prima dell’alba a Catania, un supermercato di via Sabato Martelli Castaldi. Hanno atteso l’arrivo di due dipendenti incaricati dell’apertura e, sotto la minaccia dell’arma, li hanno sequestrati e legati utilizzando delle fascette di plastica.

Subito dopo si sono messi all”assalto’ della cassaforte che hanno tentato di aprire utilizzando un flex, ma senza riuscirci. Prima di fuggire i quattro hanno rapinato i due dipendenti del supermercato rubando i loro portafogli. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti carabinieri del comando provinciale.