L’assassinio di Alessandro Indurre: resta in carcere il presunto omicida

CATANIA – Resta in carcere Habtom Hailu. È il 37 anni, etiope, accusato di avere ferito mortalmente, il 30 agosto scorso, durante una lite per la gestione di un parcheggio, il 40enne, Alessandro Indurre. Nella zona centralissimo corso Sicilia a Catania.

Lo ha disposto il gip Stefano Montoneri che, accogliendo la richiesta dell’aggiunto Fabio Scavone e della sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, ha emesso nei confronti dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagato, fermato poche ore dopo l’aggressione da carabinieri e polizia, è reo confesso, anche se ha sostenuto di avere agito per difendersi. Il ferimento è stato ripreso da telecamere di sistemi di sorveglianza della zona.

La Procura ha conferito ai medici legali Cristoforo Romano e Fabrizio Francaviglia l’incarico per eseguire l’autopsia, che sarà eseguita oggi.