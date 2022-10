Catania, auto abbandonate in strada: “Problema di sicurezza”

Il comitato Catania Nostra: "Migliaia di vetture in tutta la città da rimuovere e da considerare come rifiuti speciali"

CATANIA – Un giro di vita contro la piaga delle auto abbandonate a Catania: è quanto chiede in una nota il presidente del comitato Catania Nostra Andrea Cardello, che parla di “migliaia e migliaia di vetture sparse in ogni quartiere di Catania che rappresentano un serio problema di sicurezza e mobilità nel capoluogo etneo”.

“Il comune sta attivando un piano preciso in tal senso – dice Cardello – ma serve intensificare l’opera di rimozione e smaltimento di quelli che, nella maggior parte dei casi, sono rifiuti speciali e come tali andrebbero trattati in luoghi e con mezzi specifici. Non dimentichiamoci degli olii o della batteria presente, i materiali infiammabili e il fatto che potrebbe diventare una specie di pattumiera a cielo aperto attirando perfino i topi”.

“Con la crisi generalizzata – si legge nella nota del comitato Catania Nostra – molte famiglie non riescono nemmeno a far fronte alle spese di rottamazione. L’auto quindi viene semplicemente abbandonata al proprio destino e parcheggiata per anni sui marciapiedi oppure ai bordi della strada. Da qui l’urgenza di intervenire per prevenire il danno ambientale e garantire la pubblica salute”.

“L’aggressione di un operatore televisivo alcuni giorni fa – prosegue Cardello – che stava riprendendo alcune auto abbandonate è il segnale evidente di come il problema abbia raggiunto livelli di estrema emergenza”.