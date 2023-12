Catania, avventori pregiudicati: chiuso centro scommesse

La decisione del Questore

CATANIA – Il Questore di Catania ha sospeso per sette giorni l’attività di un centro di raccolta scommesse di corso Indipendenza a seguito dei ripetuti controlli degli avventori, molti dei quali sono risultati pregiudicati per vari tipi di reati e, in particolare, per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

“Il provvedimento di sospensione ex art.100 Tulps – sottolinea la questura di Catania – risponde all’esigenza di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini attraverso la dissuasione dei soggetti pericolosi o pregiudicati dalla sua frequentazione. E ciò indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, avendo natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria al fine di far cessare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio potrebbe contribuire ad alimentare o anche solo favorire”.