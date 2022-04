Catania, Ordine degli avvocati approva i bilanci

L'assemblea a Palazzo Platamone. Il presidente del Consiglio dell'Ordine: "Lavoriamo in piena trasparenza"

CATANIA – Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania ha approvato ieri il bilancio consuntivo del 2021 e quello preventivo del 2022. L’assemblea del Foro Etneo si è tenuta a Palazzo Platamone (Palazzo della Cultura).

Dopo il via libera del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dagli avvocati Enrico La Malfa, Giuseppe Romano, e presieduto dal professore avvocato Vito Branca, la tesoriera avvocata Lucia Spampinato ha illustrato i contenuti dei bilanci che sono stato approvati all’unanimità dalla vasta platea dei presenti.

“I conti in ordine sono uno degli elementi che testimoniano il mantenimento degli impegni presi da questo Consiglio”, ha commentato il presidente del Coa, avvocato Rosario Pizzino. “Continuiamo il nostro lavoro in piena trasparenza (i bilanci sono consultabili sul sito del Coa) e con la fiducia dei Colleghi Consiglieri e dell’Assemblea del nostro Foro che ringraziamo per il supporto e lo spirito di collegialità e collaborazione”.