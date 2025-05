Catania, B&B abusivo dedicato a un supereroe: sanzioni per 4.500 euro

I controlli dopo diverse segnalazioni di cittadini

CATANIA – Un immobile trasformato in una struttura ricettiva abusiva interamente dedicata a un famoso supereroe dei cartoni animati nel quartiere Zia Lisa a Catania. Non solo l’interno, ma anche l’esterno dell’edificio era un vero e proprio “omaggio” al personaggio, con installazioni abusive, tra cui una sospesa in aria tramite cavi d’acciaio, collocata senza alcuna autorizzazione e rappresentando un serio pericolo per la circolazione stradale e per i passanti.

Il singolare caso è stato scoperto e sanzionato grazie a un controllo congiunto della Polizia di Stato e del settore “Annona” della Polizia Locale, che hanno elevato sanzioni amministrative per circa 4.500 euro al titolare del bed and breakfast.

A far scattare i controlli sono state diverse segnalazioni di cittadini, che avevano notato la presenza delle stravaganti installazioni esterne, accompagnate da luminarie anch’esse prive di qualsiasi permesso, riconducibili alla struttura ricettiva.

B&B con 13 stanze ma non censito

I controlli degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno permesso di accertare la totale mancanza delle necessarie autorizzazioni per l’attività di bed and breakfast. Nonostante disponesse di ben 13 stanze per ospitare turisti, la struttura non risultava censita.

Il titolare, infatti, non aveva provveduto alla registrazione come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, è stata sottolineata la grave inadempienza relativa all’obbligo di registrare tutti gli ospiti, fondamentale per tracciare eventuali presenze sul territorio di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Occupazione abusiva e pubblicità irregolare

Durante le verifiche, la Polizia Locale ha contestato sanzioni per un totale di circa 4.500 euro, sanzionando la mancanza della Scia amministrativa e del codice identificativo nazionale come struttura ricettiva, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’installazione di pannelli pubblicitari abusivi e la pubblicità luminosa anch’essa priva di autorizzazione.

La Polizia Locale ha inoltre segnalato le violazioni riscontrate agli uffici competenti, al fine di predisporre un provvedimento di rimozione delle installazioni esterne abusive. Qualora il titolare non ottempererà all’ordine, si procederà con la rimozione coatta delle strutture pericolose.