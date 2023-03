Catania: big, ex assessori o esterni? I papabili candidati di FdI

Il partito attende l’esito di un sondaggio sull’indice di gradimento dei potenziali candidati.

CATANIA – Il centrodestra siciliano resta in attesa del nome del candidato di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni in persona, dicono i beneinformati, dovrebbe sciogliere oggi la riserva prima della intensa due giorni che la vedrà impegnata al consiglio europeo.

Il sondaggio e i nomi in corsa

Il partito attende l’esito di un sondaggio sull’indice di gradimento dei potenziali candidati. La premier, come preannunciato dal deputato Manlio Messina, sceglierà da una rosa i nomi che va al di là delle proposte avanzate a livello locale dalle due anime del partito: Sergio Parisi (ex assessore di Salvo Pogliese e dal senatore fortemente sponsorizzato) e Ruggero Razza (che guida l’ala dei musumeciani transitati in FdI).

Tra i nomi che potrebbero sparigliare le carte ci sono quello dell’ex assessore regionale Manlio Messina (impegnato al momento a scalare le vette nazionali del partito) e quello dell’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli (in rotta di collisione da tempo con il partito ma molto gradito agli alleati) ma anche Pippo Arcidiacono (ex assessore di Pogliese che si dice ufficialmente in campo). Dal nome offerto alla coalizione passa la tenuta del centrodestra alle amministrative catanesi. La corsa della leghista Valeria Sudano sarebbe più complicata da stoppare se i patrioti portassero al tavolo un nome “irricevibile”.

La”pazza idea” del Papa straniero

Forse anche sulla base di questo ragionamento i meloniani hanno sondato nelle scorse settimane la possibilità di cercare un Papa straniero, un nome dall’alto profilo istituzionale al quale difficilmente si può dire di no come la docente universitaria Ida Nicotra e il magistratoSebastiano Ardita (che però ha declinato l’offerta come riportato dal quotidiano La Sicilia in un’intervista qualche giorno fa). Un altro “sogno proibito” dei meloniani sarebbe quello di candidare il giudice (in pensione) Nunzio Sarpietro.