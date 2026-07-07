 Biglietto con croce per la sorella del capomafia Santapaola
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, biglietto minatorio per la sorella del boss Santapaola

Sparatoria a catania
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Indaga la polizia
SQUADRA MOBILE
di
1 min di lettura

CATANIA – Un cilindretto di carta contrassegnato da una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell’abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico capomafia deceduto Benedetto e madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio.

Il messaggio è stato trovato da alcuni condomini che hanno avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e poi quelli della Squadra mobile della Questura, che indagano sul caso coordinati dalla procuratrice aggiunta Agata Santanocito.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI