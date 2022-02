Catania, Biondi stende la Virtus Francavilla

I tifosi spingono il club etneo alla vittoria

CALCIO - SERIE C

CATANIA – La forza della volontà, dell’attaccamento ai colori rossazzurri nonostante l’incertezza societaria e in attesa del bando che il prossimo 4 marzo chiarirà definitivamente il futuro o meno del Calcio Catania. La squadra allenata da Francesco Baldini batte la Virtus Francavilla al termine di una gara combattuta e decisa da Kevin Biondi in avvio di ripresa sull’ennesima ripartenza di Greco ed assist di Russini. Poche emozioni nel primo tempo, se si eccettua un colpo di testa a fil di palo di Simonetti e una parata complicata di Nobile sulla scivolata di Biondi successiva al tentativo di Greco.

Nella ripresa, i rossazzurri hanno subito pigiato sull’acceleratore, creando i presupposti per il vantaggio che è puntualmente maturato al 10° minuto quando il neo entrato Russini si è incuneato in area dalla sinistra… servendo l’accorrente Biondi che ha spedito il pallone in fondo al sacco. Sulle ali dell’entusiasmo il Catania è andato più volte vicino al raddoppio ma Nobile si è salvato sui tentativi di Albertini e Moro.

Mister Baldini ha conferito ulteriore solidità alla sua squadra attingendo dalla panchina e Sala ha rischiato poco o nulla, mentre la Virtus Francavilla ha dovuto fare gli straordinari per arginare le folate di Russini, Russotto e l’intraprendenza di Sipos. Alla fine è festa grande in casa rossazzurra, con i calciatori che corrono sotto le Curve a ringraziare i loro tifosi (poco più di quattromila!) che inneggiano con cori entusiastici all’indirizzo dei loro beniamini. Encomiabile l’impegno di Cataldi e compagni che adesso puntano ad allungare ulteriormente la scia positiva: martedì sera al “Massimino” arriva la Paganese!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

7° Virtus Francavilla vicina al gol: Prezioso supera Monteagudo sulla fascia e mette in mezzo per l’accorrente Tchethoua che scaglia un gran tiro deviato in angolo da Sala!

11° timida protesta del Catania per un presunto fallo di mani, in piena area ospite, sulla girata di Moro;

26° Catania pericoloso: sul cross di Greco, colpo di testa di Simonetti che manda il pallone fuori di pochissimo;

33° occasione Catania: tiro di Greco respinto da un avversario. Biondi cerca il tapin in scivolata ma Nobile riesce ad agguantare il pallone prima che varchi la linea di porta!

39° percussione centrale di Biondi il cui tiro dal limite viene deviato in angolo;

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Russini subentra a Simonetti;

2° sul cross di Greco, Biondi devia alto;

6° conclusione centrale di Moro;

7° nella Virtus Francavilla, Maiorino lascia il posto a Tulissi;

10° Catania in vantaggio: Greco serve Russini sul cui cross radente piomba Biondi che scaraventa il pallone in rete: 1-0 !

14° Sala esce in modo avventato su una punizione dalla trequarti: Tchetchoua tira alto;

15° Biondi serve Albertini sulla corsa: la conclusione dell’ ”esterno” viene deviata in angolo dal portiere ma l’arbitro non concede il corner;

17° triangolazione Biondi, Moro, Albertini: quest’ultimo tira a botta sicura ma Nobile devia in angolo;

18° sul cross dalla bandierina, colpo di testa centrale di Monteagudo;

23°nella Virtus Francavilla, Ventola e Franco prendono il posto di Patierno e Prezioso;

28°nel Catania, Provenzano e Sipos sostituiscono Cataldi e Moro;

32°nella Virtus Francavilla, Carella prende il posto dell’infortunato Tulissi;

37° nel Catania, Russotto rileva Biondi;

42°nel Catania, Izco sostituisce Greco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° Vince il Catania!

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto, Rosaia (k), Cataldi (dal 28°s.t. Provenzano), Simonetti (dal 1°s.t. Russini), Biondi (dal 37°s.t. Russotto), Moro (dal 28°s.t. Sipos), Greco (dal 42°s.t. Izco). A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Claiton, Ropolo, Zanchi, Bianco, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini.

VIRTUS FRANCAVILLA(3-5-2) – Nobile, Delvino, Miceli (k), Gianfreda, Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso (dal 23°s.t. Franco), Ingrosso, Maiorino (dal 7°s.t. Tulissi; dal 32°s.t. Carella), Patierno (dal 23°s.t. Ventola). A disposizione: Milli, Cassano, Feltrin, Caporale. Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona. Assistenti: Riccardo Pintaudi (Pesaro) e Tiziana Trasciatti (Foligno). IV Uomo: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Reti: 10°s.t. Biondi (CT).

Ammoniti: Simonetti (CT); Toscano (VF); Prezioso (VF); Lorenzini (CT); Pinto (CT); Sala (CT).

Espulsi: //