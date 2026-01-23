 Catania, blatte e cibi scaduti: bar chiuso a piazza Risorgimento
Blatte e 250 chili di cibi scaduti: bar chiuso a piazza Risorgimento

I controlli della task force coordinata dalla Questura
CATANIA
di
CATANIA – Un bar della zona di piazza Risorgimento è stato chiuso dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato dopo ispezioni che hanno evidenziato condizioni igienico-sanitarie inaccettabili.

Durante i controlli, condotti con il Corpo Forestale, ASP e Polizia Locale, sono stati rinvenuti blatte e insetti nella farina, pareti ricoperte di muffa e sporcizia, e alimentari in putrefazione. Tra gli alimenti sequestrati figurano 250 chili di prodotti scaduti, destinati alla preparazione di dolci.

L’intervento fa parte delle costanti azioni di controllo della Questura di Catania sulle attività commerciali, finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro, la tracciabilità dei prodotti e la tutela dei consumatori.

Multe al titolare del bar chiuso a Catania

Il titolare del bar in piazza Risorgimento è stato multato per diverse irregolarità amministrative, tra cui difformità planimetrica, mancanza di autorizzazioni e assenza di cartellonistica obbligatoria, per un totale di 7.770 euro.

Gli ispettori dello Spresal effettueranno ulteriori verifiche per definire le sanzioni complessive relative alle violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

