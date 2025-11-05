 Catania, blatte e infestanti in un fast food, sequestro del Nas
Blatte e infestanti in un fast food, sequestro del Nas nel Catanese

Il legale rappresentante segnalato alle autorità amministrativa e sanitaria
CARABINIERI
di
CATANIA – Carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto fast food della provincia, disponendone la chiusura immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali, specie in quelli destinati alla preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti.

Al termine delle operazioni l’intera struttura, è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed il legale rappresentante della società è stato segnalato alle autorità amministrativa e sanitaria.

