Blatte e infestanti in un fast food, sequestro del Nas nel Catanese

Il legale rappresentante segnalato alle autorità amministrativa e sanitaria

CATANIA – Carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto fast food della provincia, disponendone la chiusura immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali, specie in quelli destinati alla preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti.

Al termine delle operazioni l’intera struttura, è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed il legale rappresentante della società è stato segnalato alle autorità amministrativa e sanitaria.