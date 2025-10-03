Catania, blitz all’alba: 7 arresti per rapina, armi e lesioni personali

L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica

CATANIA – Sei persone finite in carcere. Una, invece, agli arresti domiciliari. Blitz all’alba da parte dei carabinieri del Comando Provinciale. A supporto, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e le unità cinofile del Nucleo di Nicolosi.

Catania, blitz e arresti

L’inchiesta della Procura etnea ipotizza a vario titolo diversi, reati. Dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, alla rapina aggravata. Fino a lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti e alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

L’inchiesta

Un’inchiesta che copre l’arco temporale che va dal novembre dello scorso anno al giugno di quest’anno. Indagine condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa e coordinata dalla Procura della Repubblica.