Bollette della luce quadruplicate: “Così chiudono le nostre attività”

La denuncia-sfogo di Giovanni Mangano titolare di un noto ristorante ad Ognina.

CATANIA. “Come posso pagare una bolletta dell’energia elettrica da quasi 6 mila euro? Come possiamo andare avanti in questo modo? Stanno semplicemente dicendoci una cosa soltanto: chiudete le vostre attività commerciali. Ed è quello che saremo costretti a fare!”.

A parlare è Giovanni Mangano, titolare di un noto ristorante in zona Ognina a Catania. Quando si è visto recapitare dal postino una di quelle bollette che si è portati a pensare essere un errore, si è seduto al tavolo ed ha controllato e ricontrollato le cifre riportate. Che si trattasse, appunto, di un errore? No, era tutto reale. Nessuno sbaglio: il totale da pagare è di 5.719,53 euro per appena due mesi di fornitura.



“Ma non sono il solo ad avere ricevuto questa bella sorpresa – prosegue Mangano che è anche coordinatore regionale di Confeder-Contribuenti (il cui referente nazionale è Carmelo Finocchiaro) -: siamo in tanti a star subendo questa situazione. E sono bollette quadruplicate che non corrispondono a verità perchè non c’è alcun controllo su queste cifre.

E, allora, lo chiedo a voi: cosa dobbiamo fare? Come possiamo far andare avanti le nostre attività commerciali? Dobbiamo abbassare le saracinesche e chiudere. Stiamo vivendo in una bolla insostenibile: e non lo è solo per le nostre attività ma anche per una marea di cittadini”.



L’impressione è che si sia al centro di una tempesta perfetta destinata ad alimentarsi ancor di più con il rientro, a settembre, dalle ferie.

Tant’è che non c’è solo la bolletta dell’energia elettrica a far saltare il banco.

“Anche gas e acqua sono raddoppiate – conclude Mangano -. Come categoria stiamo invitando imprese e cittadini ad inviarci le loro bollette per procedere contro le relative compagnie”.



A conti fatti, scaricare questo peso enorme sulle spalle dei commercianti, già chiamati a versare gli extraprofitti, rischia inevitabilmente di far finire sul lastrico decine di attività commerciali.

E, naturalmente, non solo a Catania.