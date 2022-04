Catania Book Festival, al via la terza edizione

Presentata la Fiera internazionale del libro e della cultura, previsti più di 90 appuntamenti

CATANIA – Giunge alla terza edizione del Catania Book Festival, sotto la guida del protettore dei viaggiatori, del dialogo e delle trasformazioni nonché messaggero degli dèi: Mercurio, che sarà ambasciatore e protagonista di quest’anno. L’evento ha la possibilità di evolversi e divenire la “Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania”. Un luogo unico in cui la città di Catania diventerà centro culturale del Paese, dove poesia, sport, arte, cinema, scienza, innovazione troveranno voce, permettendo a chiunque di avvicinarsi e restarne affascinato.

Il festival

Dopo la precedente edizione da record del 2021, con più di 3000 partecipanti e oltre 35 tra incontri ed eventi, dal 6 all’8 maggio 2022, presso il centro fieristico “Le Ciminiere”, da sempre sfondo delle più importanti manifestazioni della città etnea, il Catania Book Festival porterà a Catania autori, editori, artisti e grandi interpreti del panorama italiano e internazionale, per tre giorni ricchi di momenti di confronto, workshop, panel e molto altro.

“Già in passato abbiamo avuto ospiti di ogni nazionalità, ma anche chi segue il Catania Book Festival viene dalle più diverse parti d’Italia, per non parlare dei turisti. Quest’anno andremo oltre: in vista del 2022 il Festival diventa Fiera Internazionale del Libro e della Cultura. Questa può e deve considerarsi una piccola anticipazione del programma al quale stiamo lavorando” commenta Simone Dei Pieri, direttore del Catania Book Festival, durante la conferenza stampa tenutasi nelle scorse settimane. Matteo Saudino, Isabella Premutico, Gianluca Gotto, Fabiana Andreani, Peter Gomez, Francesca Michielin, Caterina Bonvicini, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Jonathan Bazzi, Liza Ginzburg, Paolo Calabresi, Francesco Oggiano sono solo alcuni degli inediti ospiti del vertiginoso numero d’incontri (più di 90 appuntamenti) che si terranno nel primo fine settimana di maggio.

Tra i partner diverse case editrici locali e associazioni come Amnesty International ed Arcigay Catania, a rappresentazione della valorizzazione del territorio e dell’interesse nei confronti di tematiche sociali verso cui il pubblico, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, non può rimanere indifferente.