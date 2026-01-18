Il Catania cade e si rialza, che rimonta a Monopoli! È 2-1 rossoazzurro

Tre punti pesantissimi per i ragazzi di mister Toscano

CATANIA – Il Catania soffre ma fa festa sotto il settore occupato dai tifosi rossazzurri al termine di un match che la squadra di Toscano vince in rimonta 2-1 contro un Monopoli che ha dato non poco filo da torcere a Di Tacchio e compagni. Match complicato per la capolista etnea che solo nel finale riesce ad agguantare tre punti che valgono il riaggancio al Benevento in testa alla classifica.

Avvio e primi 45 minuti

Poche le emozioni nella prima frazione di gioco con un sostanziale equilibrio. Catania evanescente che recrimina per una trattenuta di Imputato ai danni di Casasola con l’arbitro Vingo che non concede il calcio di rigore dopo la revisione video richiesta dalla panchina rossazzurra. Dalla parte opposta il Monopoli recrimina per la traversa colpita da Calcagni con una conclusione dal limite dopo un’azione avviata da Greco che approfitta di un errato retropassaggio di Quaini.

Ripresa

Nella ripresa Mimmo Toscano cerca di scuotere i suoi inserendo subito Rolfini al posto di Bruzzaniti e poi anche D’Ausilio, Caturano, Lunetta e Corbari ma è il Monopoli a sbloccare il risultato in avvio grazie all’istintiva deviazione di Tirelli che corregge in rete il gran tiro di Imputato. Il Catania accusa il colpo e la manovra resta poco incisiva.

Toscano dà… fuoco alle polveri attingendo alla panchina ed i subentrati danno la scossa. Dopo qualche tentativo di Rolfini stoppato da Albertazzi, al numero 9 viene annullato un gol per millimetrico fuorigioco mentre, dalla parte opposta, Dini è attentissimo sui tentativi pugliesi. A dieci minuti dalla fine arriva il pareggio firmato da Casasola che devia in rete il cross di Celli con l’arbitro che concede la norma del vantaggio dopo una trattenuta su Caturano.

Ma il centravanti rossazzurro non ha ancora finito perché in pieno recupero, su assist di D’Ausilio, spedisce in rete da due passi il pallone di un pesantissimo successo che rilancia le ambizioni rossazzurre e giustifica l’esultanza finale.

Tabellino

MONOPOLI – CATANIA 1-2

MONOPOLI (3-5-2) – Albertazzi, Manzi (dal 26°s.t. Bove), Piccinini, Ronco (dal 36°s.t. Angileri), Valenti, Calcagni (dal 36°s.t. Scipioni), Battocchio (k), Greco, Imputato (dal 20°s.t. Fall), Longo (dal 20°s.t. Oyewale), Tirelli.

A disposizione: Piana, Gagliano, Dudic, Paukstys, Cascella, Rossi, Bordo.

Allenatore: Alberto Colombo.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Allegretto, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio (k) (dal 34°s.t. Corbari), Donnarumma (dal 21°s.t. Lunetta), Jimenez (dal 15°s.t.D’Ausilio), Bruzzaniti (dal 1°s.t. Rolfini), Forte (dal 15°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Raimo, Quiroz, Doni, Ierardi, Martic.

Allenatore: Mimmo Toscano

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa.

Assistenti: Tommaso Mambelli (Cesena) e Davide Merciari (Rimini).

Quarto ufficiale: Bruno Spina (Barletta).

Operatore FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta).

Reti: 5°s.t. Tirelli (MON); 35°s.t. Casasola (CT); 49°s.t. Caturano (CT).

Note:terreno in condizioni non perfette. Nel settore “ospiti” assiepati circa 500 tifosi del Catania che tornano a sostenere i propri beniamini dopo tre mesi in cui le trasferte sono state vietate. Prima dell’inizio… osservato un minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Comisso, recentemente scomparso.

Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Gennaro (CT); Bagatti (MON).

Diffidati: Pieraccini, Casasola, Corbari (CT); Imputato (MON).

Ammoniti: Pieraccini (CT); Calcagni (MON); Scipioni (MON)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

2° tiraccio di Di Tacchio: alto;

3° gran tiro di Imputato che esce di poco;

12° Forte sparacchia a lato;

13° errato disimpegno di Quaini con Greco che serve Calcagni la cui conclusione si stampa sulla traversa a Dini battuto!

18° sul cross di Donnarumma… Imputato trattiene Casasola in piena area: il Catania chiede la revisione video: l’arbitro non concede il penalty!

27° punizione di Bruzzaniti che si spegne a lato di pochissimo;

35° sul cross di Battocchio… Allegretto rischia l’autogol ma Pieraccini ci mette una pezza;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° uno scialbo primo tempo… si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-2)

1° nel Catania, Rolfni prende il posto di Bruzzaniti;

2° Allegretto e Celli consentono a Tirelli di concludere da ottima posizione: Dini para;

3° pallone vagante in area pugliese con gran botta di rolfini bloccata da Albertazzi con sicurezza;

4° ammonito Pieraccini: era diffidato e sarà squalificato;

5° Monopoli in vantaggio: sul pallone respinto da Di Tacchio… gran tiro di Imputato corretto in rete da Tirelli: 1-0 !

12° tiro alto di Greco;

15° nel Catania, D’Ausilio e Caturano sostituiscono Jimenez e Forte;

19° gran volo di Dini che nega il raddoppio a Longo;

20° nel Monopoli, Fall e Oyewale prendono il posto di Imputato e Longo;

21° nel Catania, Lunetta sostituisce Donnarumma;

26° nel Monopoli, Bove rileva Manzi;

28° Rolfini devia il pallone in porta il tiro-cross di Lunetta ma l’arbitro annulla per fuorigioco;

30° Pieraccini, in scivolata, impedisce il raddoppio a Fall!

34° nel Catania, Corbari sostituisce Di Tacchio;

35° pareggio del Catania: sul cross di Celli… Casasola al volo spedisce il pallone in rete: 1-1 !

36° nel Monopoli, Angileri e Scipioni sostituiscono Ronco e Calcagni;

39° gran tiro dalla distanza di Scipioni: Dini ci arriva in tuffo;

40° Corbari manda fuori di pochissimo;

45° Tirelli sfiora il raddoppio con una deviazione che sfiora la traversa;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° girata alta di Quaini,

49° Catania in vantaggio: azione insistita del Catania con cross di D’Ausilio che Caturano, ben appostato, spedisce in rete da distanza ravvicinata: 1-2 !

53° vince il Catania e riagguanta il Benevento al primo posto.

[Foto Catania Fc]