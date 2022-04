Catania, ragazza cade tra i frangiflutti del porto

L'intervento di salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco

CATANIA – È finita in mezzo ai blocchi di calcestruzzo del porto, con delle lesioni che le impedivano di muoversi: i Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera al Molo di levante per trarla in salvo.

Dopo la chiamata, arrivata verso le 21:15, è intervenuto personale specializzato in tecniche di soccorso di derivazione Speleo Alpino Fluviale. Al momento del soccorso la ragazza era cosciente e presentava diverse escoriazioni e una sospetta frattura alla caviglia destra.

Dopo l’intervento dei Vigili del fuoco la donna è stata stabilizzata su una barella e consegnata alle cure del personale del 118.