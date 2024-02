Catania e la vigilia da all-in, Grella: “Il progetto Pelligra continuerà”

Le parole dell'ad in conferenza stampa

CATANIA – Vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Rimini e tocca al vice presidente, Vincenzo Grella, tirare le somme in vista della sfida da dentro o fuori di domani.

Le parole dell’ad

“Oggi prendo il posto del mister, che è squalificato per la semifinale di domani sera, cercherò di rimanere sulla gara non anticipando troppo della conferenza stampa che faremo con il presidente Pelligra che arriva domani. In quell’occasione faremo il punto sui progetti che vogliamo continuare rispetto a un momento di difficoltà.

La mia esperienza dice che nei momenti di difficoltà si cerca ugualmente a portare avanti gli obiettivi con passione: una passione che riscontro con la nostra e vostra città che risponde con un sold out, facendo capire che in un momento così difficile la loro passione non viene a mancare. Da vice presidente è una responsabilità in più.

So quanto Pelligra soffra la mancanza di risultati. Ma il suo appoggio e la sua passione per Catania non è mai mancata nel raggiungere quegli obiettivi che ci siamo dati. Nelle grandi sfide, non c’è niente di facile. Noi andremo avanti, la squadra ha fatto vedere delle buone cose e delle cose meno buone. Da parte della società abbiamo fatto di tutto per poter rendere prestazioni importanti.

Domani sera vinceremo se staremo tutti uniti. Ma anche noi dobbiamo fare vedere alla piazza che questa passione venga ricambiata con una prestazione che porti in finale la squadra e la città.

“C’è stato qualche acciacco che probabilmente non ha dato continuità ai risultati. La mia sensazione per domani è solo positiva e se c’è qualcuno che non la pensi come me, è meglio che mi stia lontano.

Noi dobbiamo provare ad arrivare ai play off con una squadra che reputo molto forte”.

“Non ci sono scuse”

“La riflessione che faccio oggi è sempre legata al trovare soluzioni rispetto a tutto quello che non sta andando. Assieme al presidente faremo una riflessione: in questo momento quando guardo la classifica, mi sento male ma devo trovare un elemento positivo per potere rimediare. Ci sono ancora 30 punti e non vedo perchè noi dobbiamo andare a conquistare una buona fetta di quei punti.

Io con Pelligra non ho mai cercato scuse: né arbitro, né il vento, né i pali o le traverse. Quando si perde, si perde. Chi lavora in questo Club non può abbattersi perchè perde una partita: noi abbiamo una squadra e una proprietà forte”.

“Prestazioni non linea col Club”

“Dopo la partita col Taranto ho parlato con i ragazzi facendogli capire che loro sono stati scelti per questo progetto. Erano dispiaciuti, ed è giusto che lo fossero perchè certe prestazioni non sono in linea col Club. Ma ho cercato di tirarli sù in vista della partita di mercoledì. Stanno certamente giocando sotto le loro possibilità. Dobbiamo alzare il livello.

Se sapessi cosa manca a questa squadra mi sarei già buttato nel fuoco: non c’è un solo minuto nell’arco del giorno che non pensi a come riuscire a mantenere la luce accesa.

Oggi mi pesa non aver fatto una preparazione fatta bene e, alla fine, la paghi. Questo è un errore che un pò mi pesa ma so che in futuro non dovremo commetterlo”.

“Pagherei per giocare questa partita”

“Domani giochiamo una semifinale con lo stadio pieno: pagherei per giocare io questa partita”.