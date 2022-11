Catania capitale mondiale (per due giorni) dei tatuaggi VIDEO

E' stata una edizione ricca di eventi, intrattenimento, musica, spettacoli di burlesque e seminari.

CATANIA. Dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia sono tornati, al Centro Fieristico Le Ciminiere, i due giorni più attesi dagli amanti del mondo del tatuaggio, la Tattoo Convention organizzata dall’associazione Alcatraz.

Gaetano Fatuzzo è uno degli organizzatori e componente dell’associazione culturale Alcatraz: “Finalmente dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19 il mondo del tatuaggio si è dato appuntamento per due giorni alle Ciminiere. Una edizione ricca di eventi, intrattenimento, musica, spettacoli di burlesque e seminari tenuti da tatuatori tra i più famosi al mondo – continua Fatuzzo – un settore, quello dell’arte del tatuaggio, che in Sicilia conta più di 300 studi professionali rappresentando un indotto non indifferente per l’economia regionale”.



Una IV edizione caratterizzata da due giornate che hanno visto la partecipazione di 170 tatuatori provenienti da tutto il mondo, Usa, Giappone, Argentina, Colombia, Portogallo, Spagna, Malta, Francia, Regno Unito, Indonesia, Taiwan. Tremila metri quadri di stand supplies, libri, mostre, seminari ed esibizioni dal vivo, spazi espositivi, spettacoli di Burlesque e artisti di fama internazionale che hanno portato il loro stile e il loro estro nel territorio etneo. Novità nell’edizione 2022 della IV edizione della Tattoo Convetion è stata la musica e il mondo dei motori a due ruote con i Bikers.