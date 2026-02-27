I due erano in via Capo Passero in tuta da ginnastica

CATANIA – I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato due presunti spacciatori, un 29enne di Paternò e un 30enne di Belpasso. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di crack e marijuana. L’arresto è arrivato nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale. I militari del nucleo operativo, li hanno visti in via Capo Passero in tuta da ginnastica, mentre stazionavano in prossimità di uno stabile.

Uno dei due, identificato poi per un 30enne, è stato notato mentre in mano aveva una ricetrasmittente, con cui comunicava con la rete di vedette. Nell’altra, teneva una busta di plastica dalla quale si vedevano numerose bustine contenenti sostanza di colore verde.

La vedetta e il “coordinamento”

Il giovane non solo avrebbe coordinato la piazza di spaccio ma, contestualmente, sarebbe stato visto effettuare cessioni sul posto ad acquirenti. Clienti che, a mano a mano, si sarebbero presentati con il denaro che poi lui avrebbe consegnato al complice, il 29enne.

Quest’ultimo, oltre a tenere la “cassa” avrebbe effettuato delle cessioni di piccoli involucri ai diversi clienti. Li avrebbe estratti da un ovetto in plastica che nascondeva all’interno del giubbotto, ricevendo naturalmente in cambio del denaro. La collaborazione attiva e consolidata tra i due ha fatto scattare l’intervento degli investigatori che hanno fermato entrambi i pusher in sicurezza e li hanno identificati compiutamente.

L’accusa e il sequestro

Il 30enne, ha anche cercato di liberarsi della busta di plastica trasparente che è stata recuperata dagli operanti con i 29 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 22 grammi e un’altra con 11 grammi della stessa droga, nonché una radio trasmittente.

Il complice è stato trovato con un ovetto di plastica contenente 8 dosi di crack, 80 euro in banconote, ritenuto provento dell’attività illegale di spaccio. I Carabinieri hanno sequestrato la droga, il denaro e anche la radio ricetrasmittente. I due sono stati arrestati.