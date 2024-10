Catania, che carattere! 3-1 alla Casertana e tre punti pesantissimi

Vittoria esterna in rimonta dei rossoazzurri

CATANIA – Il Catania sbanca 3-1 il “Pinto” di Caserta ribaltando il risultato e portando a casa una vittoria importantissima per la classifica. Dopo l’iniziale svantaggio, i rossazzurri riagguantano il risultato nel giro di dieci minuti e superano di slancio l’avversario nel finale. Fondamentali le intuizioni di mister Toscano con sostituzioni azzeccate e redditizie.

Botta e risposta nella prima frazione di gioc, dopo un inizio contraddistinto da eccessivo nervosismo. Mister Toscano deve quasi subito rivedere i suoi piani tattici perché Lunetta è costretto a lasciare il campo per infortunio.

Gli subentra Ierardi con conseguente avanzamento di Anastasio. Stoppa spreca una buona opportunità e la Casertana sfrutta, invece, nel migliore dei modi un lancio dalla retrovie con Mancini che beffa i difensori etnei siglando il vantaggio campano con un millimetrico diagonale.

La reazione del Catania non si fa attendere: Luperini costringe Zanellati ad una respinta centrale e la pressione rossazzurra culmina… dieci minuti dopo… con il pareggio firmato da Guglielmotti che sfrutta al meglio il lungo cross di Anastasio e segna l’1-1 da distanza ravvicinata. La parte finale del primo tempo non offre particolari emozioni, a parte i numerosi cartellini sventolati dal signor Turrini all’indirizzo della formazione ospite.

Nella ripresa, Toscano attinge ancora dalla panchina, inserendo Inglese al posto di un nervosissimo Montalto (ex di turno) e Raimo per l’ammonito Guglielmotti. I rossazzurri protestano per un intervento dubbio, in piena area campana, ai danni di Anastasio e… sul ribaltamento di fronte… Adamonis evita la beffa con un decisivo intervento.

Il ritmo sembra scemare ma Toscano si gioca bene le sue carte, inserendo man mano anche D’Andrea e Jimenez. Proprio quest’ultimo è decisivo quando al 34° spinge in porta il pallone sul millimetrico cross di Anastasio. L’ex atalantino è in giornata di grazia e, negli istanti di recupero, serve all’accorrente Inglese anche il pallone del definitivo 3-1 che rilancia in classifica le velleità rossazzurre.

Vittoria pesante per il Catania su un campo difficile. Ad impressionare maggiormente, oltre ai tre punti, la prova complessiva di carattere della squadra e l’indiscusso acume tattico di Mimmo Toscano.

Tabellino

CASERTANA – CATANIA 1-3

CASERTANA (4-2-3-1) – Zanellati, Mancini, Bacchetti (k), Gatti, Falasca, Damian (dal 39°s.t. Capasso), Collodel, Carretta (dal 26°s.t. Deli), Proia (dal 14°s.t. Paglino), Bakaioko (dal 39°s.t. Satriano), Asencio (dal 26°s.t. Iuliano).

A disposizione: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Salomaa, Matese, Bianchi, Rocca.

Allenatore: Manuel Iori.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Adamonis, Castellini (k), Di Gennaro, Anastasio, Guglielmotti (dal 1°s.t. Raimo), Luperini (dal 30°s.t. Jimenez), Verna, Carpani, Lunetta (dal 10°p.t. Ierardi), Stoppa (dal 15°s.t. D’Andrea), Montalto (dal 1°s.t. Inglese).

A disposizione: Bethers, Butano, Celli, Quaini, Gega, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze.

Assistenti: Luca Landoni (Trento) e Gilberto Laghezza (Mestre).

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Reti: 17°p.t. Mancini (CE); 27° Guglielmotti (CT); 34°s.t. Jimenez (CT); 47°s.t. Inglese (CT).

Note: Prima dell’inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Chimenti. Trasferta vietata ai residenti in provincia di Catania. In tribuna presenta il presidente del Catania F.C., Ros Pelligra.

Indisponibili:Di Tacchio, Sturaro, De Rose, Popovic (CT); Galletta (CE).

Squalificati: Kontek (CE).

Ammoniti: Gugliemotti (CT); Toscano (allenatore Catania); Carpani (CT); Montalto (CT); Mancini (CE)

La cronaca

Primo tempo (1-1)

8° volata di Lunetta e cross che Moltalto devia fuori;

10° s’infortuna Lunetta; nel Catania entra Ierardi;

12° occasione per il Catania: ripartenza di Stoppa che serve sulla corsa Guglielmotti: tiro alto;

13° conclusione alta di Bakaioko;

15° punizione laterale di Falasca che alza troppo la mira;

17° Casertana in vantaggio: Mancini sfrutta un lancio delle retrovie, che sorprende la difesa rossazzurra, e batte Adamonis con un “colpo da biliardo” che bacia entrambi i pali e si materializza nell’1-0 !

20° risposta immediata del Catania con Luperini che impegna Zanellati in una respinta d’istinto!

25° Stoppa spreca calciando alto dal limite… sull’assist di Carpani;

27° pareggio del Catania: sul bel cross di Anastasio… Guglielmotti stoppa al volo e sbatte in rete il pallone dell’1-1 !

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° Adamonis para facilmente il colpo di testa di Gatti;

47° buona opportunità per il Catania ma Guglielmotti la spreca calciando addosso a Falasca;

48° il primo tempo si chiude sull’ 1-1.

Secondo tempo (1-3)

1° nel Catania, Inglese e Raimo subentrano a Montalto e Guglielmotti;

9° Anastasio atterrato in piena area campana: l’arbitro, a due passi, non interviene! Sul rovesciamento di fronte… occasionissima per la Casertana con parata a terra di Adamonis e poi pallone che finisce fuori;

10° tiro alto di Ierardi;

14° nella Casertana, Paglino prende il posto di Proia;

15° nel Catania, D’Andrea subentra a Stoppa;

26° nella Casertana, Asencio e Carretta lasciano il posto a Iuliano e Deli;

30° nel Catania, Jimenez subentra a Luperini;

32° Jimenez stoppato al momento del cross dalla destra;

34° Catania in vantaggio: cross millimetrico, da sinistra, di Anastasio che attraversa tutto lo specchio della porta e viene corretto in rete da Jimenez: 1-2! Nell’occasione la Casertana era momentaneamente in 10 uomini per l’infortunio a capitan Bacchetti che, a bordo campo, aspettava di rientrare;

39° nella Casertana, Satriano e Capasso sostituiscono Bakaioko e Damian;

45° sula punizione di Jimenez… colpo di testa di Ierardi: alto;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° terzo gol del Catania e partita in ghiaccio: volata di Jimenez sulla destra e assist “felpato” per Inglese che anticipa tutti e firma l’ 1-3 !

49° Zanellati si salva evitando un’altra capitolazione;

49° il Catania vince in rimonta!

[Foto Catania Fc]