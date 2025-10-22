Catania, la cataratta e il mal di testa. “Sono cieco”: tutti i casi

La denuncia. Cosa può essere successo

CATANIA – L’intervento di cataratta in una nota clinica catanese, il mal di testa fortissimo e un presunto batterio che ha quasi distrutto l’occhio operato. “Sono cieco da un lato”, spiega a LiveSicilia un avvocato operato il 15 ottobre. Sarebbe uno dei tanti pazienti colpiti da un batterio che avrebbe fatto finire in pronto soccorso circa 27 persone.

Catania, la cataratta e il batterio

Un intervento programmato, una clinica: rimozione della cataratta e impianto di una lente. Operazione routinaria, un’oretta sotto i ferri. Poi arriva il peggio. “Nella notte tra il 15 e il 16 soffro di fortissime emicranie che nessun normale antidolorifico riesce a placare – continua il legale – e alle 8,30 del 16 all’incirca vado dal medico che mi aveva operato. Lui diagnostica l’infezione e mi prescrive una nuova terapia farmacologica con antibiotici e cortisonici per via orale”.

La situazione peggiora, il legale catanese va all’ospedale Umberto I di Enna, l’infezione gli ha avvolto completamente l’occhio. Il giorno dopo un nuovo intervento, il primario del nosocomio ennese esegue un intervento delicato con accurate pulizie e terapie antibiotiche. Nello stesso reparto si ritrovano in tre, tutti provenienti dalla stessa clinica etnea, nella quale erano stati operati di cataratta.

Verifiche in corso

L’occhio del legale catanese potrebbe essere salvato grazie all’intervento nel nosocomio ennese, ma sono in corso le valutazioni con i penalisti e con un medico legale sulle eventuali azioni da intraprendere.

I contagiati sarebbero 27, quattro si trovano al Cannizzaro di Catania, altrettanti al Policlinico. Tre all’Umberto I di Enna. Il batterio sarebbe un enterococco fecalis, gli accertamenti continuano e gli ospedali hanno già applicato rigidi protocolli di sanificazione, dopo gli interventi di cura dei pazienti, provenienti da strutture private.