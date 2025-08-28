 Catania, ancora colpi di pistola: nel mirino stavolta una panineria
Catania, ancora colpi di pistola: nel mirino stavolta una panineria

È accaduto la notte scorsa al Villaggio Sant'Agata
INDAGANO I CARABINIERI
di
CATANIA – Nuova sparatoria nella notte. A essere preso di mira, poco prima delle 3, è stato l’ingresso di una panineria in via Giovanni Da Verrazzano nel quartiere Villaggio Sant’Agata, nella zona sud della città.

Sono stati sparati una decina di colpi di arma da fuoco e i carabinieri della Compagnia di Fontanarossa stanno ancora indagando sulla matrice della sparatoria. Che per fortuna non ha causato feriti, ma anche sul tipo di arma utilizzata e sul calibro dei proiettili sparati.

È stata una segnalazione ad allertare i militari dell’Arma. È il quarto episodio del genere in pochi giorni, dopo quelli avvenuti in via Plebiscito, nel quartiere San Cristoforo e in via Garibaldi.

