Catania, “colpi di pistola e urla” in via Acquedotto Greco: le indagini

CATANIA – “Ho sentito almeno 10 colpi e urla… siamo ridotti a schifo.. ad avere paura ad uscire di casa… avete notizie qualcuno che sta più vicino?”. La notizia rimbalza poco dopo le 22 di ieri sera sui social. Diversi colpi di pistola sarebbero stati esplosi in via Acquedotto Greco a Catania. La segnalazione arriva immediatamente alle forze dell’ordine che si precipitano sul posto dove sarebbe avvenuta la presunta sparatoria.

I carabinieri del Comando di Catania una volta arrivati, però, non trovano più nessuno. Se qualcuno c’era, si è dileguato temendo l’arrivo degli investigatori. I militari hanno setacciato la zona alla ricerca dei bossoli. A portarsi in via Acquedotto Greco anche gli agenti della Questura.

Fatti, oramai, non nuovi a Catania. Nelle scorse ore, sono state segnalati almeno tre episodi che hanno visto l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Una recrudescenza che vede impegnate a tutto campo le forze di carabinieri e polizia.