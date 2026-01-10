Catania, ‘colpo grosso’ al supermarket: la banda fugge con la cassaforte

Utilizzato un escavatore: portati via almeno 10 mila euro

CATANIA – Il colpo è avvenuto all’alba. La tecnica è quella dell’escavatore con il quale si provveduto a distruggere la saracinesca e portare via il bottino. Denaro che era contenuto all’interno della cassaforte.

Ammonterebbe ad almeno diecimila euro il colpo messo a segno. Il commando entrato in azione ha portato con se la stessa cassaforte. Ad essere preso di mira l’Eurospin di via Leopoldo Nobili, nel quartiere Nesima a Catania.

Una volta forzata la saracinesca con l’escavatore, la banda di ladri è entrata all’interno del supermercato riuscendo nell’intento di portare via la refurtiva. A recarsi sul posto gli agenti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Non solo del supermercato ma anche delle attività presenti nell’area.