 Catania, colpo al supermarket: la banda fugge con la cassaforte
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, ‘colpo grosso’ al supermarket: la banda fugge con la cassaforte

Utilizzato un escavatore: portati via almeno 10 mila euro
A NESIMA
di
1 min di lettura

CATANIA – Il colpo è avvenuto all’alba. La tecnica è quella dell’escavatore con il quale si provveduto a distruggere la saracinesca e portare via il bottino. Denaro che era contenuto all’interno della cassaforte.

Ammonterebbe ad almeno diecimila euro il colpo messo a segno. Il commando entrato in azione ha portato con se la stessa cassaforte. Ad essere preso di mira l’Eurospin di via Leopoldo Nobili, nel quartiere Nesima a Catania.

Una volta forzata la saracinesca con l’escavatore, la banda di ladri è entrata all’interno del supermercato riuscendo nell’intento di portare via la refurtiva. A recarsi sul posto gli agenti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Non solo del supermercato ma anche delle attività presenti nell’area.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI