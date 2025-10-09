Il presidente Triolo plaude al rientro a casa "dei nostri figli"

CATANIA – “Sembra che gli eventi gridino al miracolo. L’accordo di pace nel conflitto a Gaza è stato siglato. Avevamo auspicato che la ricorrenza del 7 ottobre potesse portarci al traguardo di anni così difficili. Tutti siamo felici del risultato e del ritorno dei nostri figli a casa”. Lo afferma il Presidente della comunità ebraica di Catania, Baruch Triolo.

“Questo evento – aggiunge – sigla soprattutto un grande equilibrio costruito con tanta fatica e molte perdite in tutto il medioriente”. “Questo è anche un grande dato storico. Il merito – continua – va alle grandi democrazie mondiali ed al nuovo approccio democratico raggiunto da tutti i paesi arabi”.

“Adesso – conclude Triolo – il grande sforzo è nel mantenere le promesse e l’equilibrio fin qui raggiunto. Il livello di guardia rimarrà alto fino alla completa serenità sui territori .