E' ritenuto appartenente al clan Cappello

CATANIA – La polizia ha sequestrato beni a carico di un pregiudicato appartenente, secondo la Dda, al clan Cappello. Il provvedimento è della sezione Misure di prevenzione del Tribunale. La persona a cui sono stati sequestrati i beni è indicata come “il re del narcotraffico di Catania”, anche se la polizia non rende noto il nome.

L’uomo ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti. L’ingente patrimonio, nella sua disponibilità diretta e indiretta, sarebbe stato accumulato negli anni e ritenuto illecitamente acquisito.

I beni sequestrati

A lui e a persone collegate a lui sono stati sequestrati 13 immobili tra case, capannoni e terreni, 4 auto, 1 motociclo, un’attività commerciale operante nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento dei bambini (con i beni aziendali e strumentali). E 12 rapporti finanziari, il cui contenuto è in fase di quantificazione.

Nel corso dell’esecuzione è stata sequestrata la somma in contanti di 9.600 euro e preziosi tutti ritenuti acquisiti con l’impiego di redditi derivanti dall’attività illecita posta in essere dal destinatario del provvedimento o, comunque, in assenza della necessaria copertura economica. Il patrimonio sequestrato, allo stato attuale, ammonterebbe complessivamente a 3 milioni di euro circa.